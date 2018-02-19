Balık fiyatları düştü

Ucuzlayan balık fiyatları, vatandaşların balık tezgahlarına rağbet etmesini sağlıyor.

Aslanapa ilçesinde her hafta ilçe pazarına balık tezgahı açan Bekir Üstünel,''Son 10 günde balık tezgahlarımız şenlendi. Çeşitlerimiz arttı. Barbunya, gümüş, çupra, sardalye, kefal, levrek, istavrit, mezgit, hamsi, palamut gibi her çeşit balık geliyor. Yani denizde bulunan bütün balık çeşitleri gelmeye başladı. Fiyatlarımız düşmeye başladı. Hamsi balığının kilogram fiyatı 10 liraya düştü. Sardalye 7 lira oldu. Diğer balık çeşitlerimizde de düşüşler oldu. Vatandaşlarımızı balık tezgahımıza bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir

