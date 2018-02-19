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Balık fiyatları düştü

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde tezgahlarda balık çeşitleri çoğaldı ve balık fiyatları düştü.

Balık fiyatları düştü

19 Şubat 2018 11:37

Ucuzlayan balık fiyatları, vatandaşların balık tezgahlarına rağbet etmesini sağlıyor.

Aslanapa ilçesinde her hafta ilçe pazarına balık tezgahı açan Bekir Üstünel,''Son 10 günde balık tezgahlarımız şenlendi. Çeşitlerimiz arttı. Barbunya, gümüş, çupra, sardalye, kefal, levrek, istavrit, mezgit, hamsi, palamut gibi her çeşit balık geliyor. Yani denizde bulunan bütün balık çeşitleri gelmeye başladı. Fiyatlarımız düşmeye başladı. Hamsi balığının kilogram fiyatı 10 liraya düştü. Sardalye 7 lira oldu. Diğer balık çeşitlerimizde de düşüşler oldu. Vatandaşlarımızı balık tezgahımıza bekliyoruz'' ifadelerini kullandı. 

Yunus Daşdemir
 

Etiketler: balık fiyatları

 

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