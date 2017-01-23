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Balık fiyatlarının yükselmesi satışları etkiledi

Lüleburgaz’da balık işletmecisi Erden Özpamuk, balık fiyatlarındaki artışın işleri düşürdüğünü kaydetti.

Balık fiyatlarının yükselmesi satışları etkiledi

23 Ocak 2017 09:55

Balıkçı işletmecisi Özpamuk, 2017 yılına iyi başlamadıklarını söyledi.

"Denizlerde balık kalmadı"

Sezon başına göre işlerde düşüş olduğunu söyleyen Özpamuk, "Son durum vahim, denizlerde balık kalmadı. Denizlerde olan balıklarında fiyatı her gün yükseliyor. Ne satan, ne tutan, ne de vatandaş memnun değil. Diğer yıllar balık sektörü tamamen biteceğini düşünüyorum. Deniz balığı sektörü yerini kültür balıkçılığına bırakacak. Balıkçı dükkanları denizlerde balık olmaması sebebiyle başka sektörlere yöneliyor" dedi.

"Vatandaş balık fiyatları yüksek olması nedeniyle talep göstermiyor"
İthal gelen balıklarda fiyatların arttığını ifade eden Özpamuk, "İthal palamutun fiyatı, doların yükselmesinden dolayı arttı. İthal palamut diğer zamanlarda 3 tane 10 TL iken şu anda tane 5 TL’ye satılıyor. Vatandaş balık fiyatları yüksek olması nedeniyle talep göstermiyor. Şubat ve Mart ayında fiyatlar artmaya devam edecek. Nisan 15’te de av yasağı başlıyor. Şu anda en çok hamsiye talep var. Onun da fiyatı uygun olduğu için. Fiyatlar; sarıkanat 50 TL, tekir 30 TL, mırlan 40 TL, uskumru kilo 15 TL, hamsi 15 TL, levrek-çupra 30 TL, yerli Karadeniz soman kilo 25 TL" ifadelerini kullandı. 

Kaner Akaner

Etiketler: balık fiyatları, Erden Özpamuk


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