Geçtiğimiz ekim ayında Karabük’te girdikleri balıkçı dükkanında çelik kasayı açamayınca derin dondurucuda bulunan balıkları alarak kayıplara karışan 2 çocuğun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatmıştı. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada kent genelinde 8 farklı iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen D.A. (12) ve L.B.N (11) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan D.A. tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 11 yaşındaki L.B.N. ise serbest bırakıldı.

Yasin Erdem

KARABÜK