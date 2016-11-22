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Balık kırmızı etle yarışıyor

Elazığ'da av yasaklarının sona ermesinin ardından tezgahlarda satışı sunulan balık fiyatları kırmızı etle yarışıyor.

Balık kırmızı etle yarışıyor

22 Kasım 2016 16:07

Kasapta kırmızı et fiyatları dana kıyma 28,75 lira, dana kuşbaşı 31 lira, gövde kuzu eti 30 lira iken, balıkçı tezgahlarında Samsun deniz levreği 55 lira, doğal levrek 40 lira, sarı kanat çinekop 25 liradan alıcısını buluyor. Balıkçılar ise bu fiyat artışları olumsuz hava şartlarına bağlıyor ve yağışların gelmesiyle birlikte balık fiyatlarının tekrar düşeceğini belirtiyor. Elazığ'da yıllardır balık işi ile uğraştığını belirten 20 yıllık balıkçı Emrah Muş, "Balık fiyatları şuanda biraz yüksek. Şuan her bütçeye göre balık var. Kalitesine göre 5 liradan 100 liraya kadar balık satılıyor. Deniz levreği, lüfer veya kalkan balığı şuanda kırmızı etten daha yüksek fiyatta satılıyor. Havaların kötü gitmesinden yani yağış olmamasından dolayı balık fiyatları tavan yaptı. Yağışlar artığı zaman balık fiyatları düşer" dedi.
Balık fiyatlarının 1 haftadır arttığını aktaran 20 yıllık balıkçı Murat Canpolat, "Hamsi 10 liradan 15 liraya, istavrit 12 liradan 20 liraya, çinekop 15 ile 20 lira arası iken 25 liraya çıktı. Hava şartlarından dolayı bazı balıklarda fiyatlar yükseldi. Hemen hemen kırmızı etle yarışır hale geldi. İnşallah havalar düzelip yağış olursa fiyatlar aşağıya iner" diye konuştu.
 


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