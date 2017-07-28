Balık lokantası küle döndü

Mudanya sahilinde lüks bir balık lokantasında dün gece yarısı yangın çıktı. Dumanları görenler dükkan sahibi Gürbüz Yetğin’e haber verdi. Yaklaşık 20 dakika önce lokantasını kapatıp evine gitmekte olan işletmeci, dükkanına geldiğinde dumanların arttığını gördü. Gürbüz Yetğin ve komşuları yangına müdahale etti, ancak bu yeterli olmadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

3 katlı lokantanın orta katında elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, üst ve alt katlarda da büyük zarara sebebiyet verdi. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.

Hakkı Ovatman