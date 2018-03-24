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Balık ölümlerinin nedeni HES'te yaşanan heyelan

Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak Nehri'nde yaşanan balık ölümlerini görür görmez telefonla yetkilileri arayan AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, balık ölümlerine bir hidroelektrik santralinde (HES) meydana gelen heyelanın yol açtığını açıkladı.

Balık ölümlerinin nedeni HESte yaşanan heyelan

24 Mart 2018 23:54

Yüzlerce balığın kıyıya vurması üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine ulaşması sonrası yapılan tespitleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet Ünek, “Şahinkayası mevkisindeki meydana gelen heyelandan dolayı HES’in kapaklarının açılması mecburiyetinden dolayı tabanda biriken çamur Yeşilırmak’a karışmış, çevre kirliliğine ve balık ölümüne sebep olmuştur” dedi.

Ünek, açıklamasına ilgili kuruma gereken cezayı müeyyideyi uygulandığını da ekledi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli 7 kişilik ekibin Yeşilırmak havzası, Tokat ve Çekerek güzergahında anlık saha denetimi yaptığı, Çekerek Irmağı'nın Yeşilırmak ile birleştiği noktanın temiz olduğunun görüldüğü bildirildi.

Müdürlüğün yaptığı açıklamada, “Kızılca, Aksalur köyleri tarafına denetim devamında bir regülatör ve HES’de Şahinkayası üzerinde heyelan sonucu değişik tonlarda kaya parçalarının yükleme havuzu ve su kanalına dolması neticesinde yaklaşık 8 kilometrelik iletim kanalındaki suyun geri tepmesi sonucu santralin ve kanalın zarar görmemesi, Yeşilırmak Nehri üzerindeki bendin savaklarında basınca tabi kalması nedeniyle santral yetkilileri tarafından savak kapakları kontrollü açılarak debi ırmak yatağına boşaltılmış bu esnada savaklarında arkasında çökelmiş çamur ve şilt malzemenin suyla birlikte ırmak yatağına boşalması çamurlu su akmasına eden olmuştur. Akabinde balıkların solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi ile lokal olarak balık ölümleri meydana gelmiştir. İl Müdürlüğümüz ekiplerince gerekli önlemler aldırılarak idari ve cezai işlem HES firmasına uygulanmış olup, denetimlerimiz devam etmektedir” denildi.  

Murat Çelik
 

 

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