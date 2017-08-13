Balık taşına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor

Böbreklerinde taş veya kum olan hastalar, yılın belli mevsimlerinde bulunan Eşkina ve Minekop balıkların kafasında bulunan beyaz taşı, limon suyu veya makine ile ezip eriterek içiyorlar. Bu taşın böbreklerdeki taşı ve kumu erittiğine inanan vatandaşlar, bu cins balıklara yoğun ilgi gösteriyorlar. Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de bulunan Eşkina ve Minekop balığı, başındaki taş yüzünden hastalar için büyük değer olarak görülüyor.

Konu ile ilgili konuşan balıkçı Ali Önder, “Eşkina ve Minekop balığı kafasında bulunan iki tane beyaz taşı bulunuyor. Bu taşları börek taşı ve kumu eritmeye faydası olduğu için yıllardır satıyoruz. Faydasını gören insanlar bize uzun uzun siparişler veriyorlar. Yılın belli zamanında bulunduğu için önceden da sipariş veriliyor. Gelenler doktorlar tarafından tavsiye edildiğini söylüyor ve bu nedenle sürekli alan müşterimiz de oluyor. Fiyatlar balığın büyüklüğüne göre değişse de her zaman uygundur. Bu nedenlerden dolayı vatandaşların büyük ilgisi yıllarca devam ediyor.

Eşkina ve Minekop balıklar sadece kışın avlandığı için yaz için bu taşı önceden dondurduğunu dile getiren Ali Önce “Yaz aylarında da balık taşı satabildiğimiz için memnunuz” diye memnuniyeti dile getirdi.