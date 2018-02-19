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Balık tesisi alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir balık tesisi alev alev yandı.

Balık tesisi alev alev yandı

19 Şubat 2018 18:28

Arapoturağı mevkiinde faaliyet gösteren Serkan Memiş’e ait balık tesisinde gece saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoldan geçen sürücüler alevleri fark ederek itfaiyeye haber verdi. Ahşap yapı kısa sürede alev topuna dönerken, yangın yerine ulaşan ekipler, alevlere dört bir yandan müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında tesis içinde bulunan mutfak tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tesis kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. 

Salih Bakıcı

 

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