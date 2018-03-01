Balık tezgahlarında 'bako' sürprizi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde şubat ayı durgun geçti. Hale en çok giriş yapan balıklar hamsi, istavrit, sardalya ve uskumru olurken Bako Balığı ise en çok gelen balıklar arasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, şubat ayında Su Ürünleri Hali'ne bin 200 kasa hamsi, bin 200 kasa istavrit, 2 bin kasa sardalya, 400 kasa uskumru ve bin kasa da bako balığı geldi. Ege hamsisinin kasası 75 TL'den alıcı bulurken lezzeti ile ön plana çıkan Marmara hamsisi ise 250 TL'den alıcı buldu. Trol istavrit 50 TL, sarıkanat istavrit ise kasası 200 TL'den mezada girdi. Sardalyanın kasası 30 ile 90 TL arasında, uskumrunun kasası ise 200 ile 300 TL arasında fiyatlarla satıldı. Yetkililer Bandırma'ya gelen uskumru balıklarının büyük bir bölümünün Bursa'ya gönderilmekte olduğunu ifade etti. Şubat ayında balıkçıları en çok sevindiren ise bako balığı oldu.

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde esnaflık yapan Hakan Kasımlı, "Havaların 2-3 gündür rüzgarlı olması denizden balık çıkmasını engelledi. Şu anda rüzgar ve yağmur olmasına rağmen az da olsa tezgahlarda balık var. Çinekop, hamsi, istavrit, mezgit, somon balıklarımız var. Fiyatlar biraz yüksek olabilir ama hamsinin kilosu 15 TL fakat üç kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurur. Sardalyanın mevsimi geçti, ama en uygun fiyatlı balığımız sardalya. Müşterilerimize yerli somon tavsiye ediyoruz. Balıkçılar soğuktan yana değil, yeter ki fırtına olmasın." dedi.

İbrahim Aldemir

