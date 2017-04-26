Balık tutarken boğuldu!

Edinilen bilgiye göre, Niksar’a bağlı Mahmudiye köyünde ikamet eden Hüseyin Demir (44), akrabası Osman Demir ile birlikte köyün yakınında bulunan Kelkit Çayına balık tutmaya gitti. İddiaya göre suya ağ germek için yolun karşı tarafına geçen Osman Demir geri döndüğünde akrabası Hüseyin Demir’i göremedi. Bir süre kendi çabasıyla etrafa bakan Osman Demir daha sonra durumu Mahmudiye Köyü Muhtarı Ömer Atmaca’ya bildirdi. Muhtarın durumu jandarmaya bildirmesiyle olay yerine jandarma ve Tokat AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD dalgıç ekipleri suda arama tarama yaparken Hüseyin Demir’in cesedini kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre aşağıda suyun içerisinde buldu. Demir’in cesedi sudan çıkartılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Mahmudiye Köyü Muhtarı Ömer Atmaca, “Olay saat akşamüzeri saat 17.00 gibi Hüseyin Demir ile akrabası Osman Demir balık tutmak için Kelkit Çayına gelmişler. Osman ile Hüseyin ağ çekerken Hüseyin akrabasına öbür taraftan dolaş diyor. Osman yola çıkıyor dönüşte bakıyor Hüseyin ortalarda yok. Kaybolmuş bağırıyor sağa sola Hüseyin ortalıkta yok. Sonra bana bilgi verdiler bende jandarmaya haber verdim” dedi.

Hüseyin Demir'in evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sedat Özata