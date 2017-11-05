Balık tutarken denize düştü boğularak öldü

Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Gökhan Gürkan isimli amatör balıkçı denize düşerek hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri Gürhan'ın cansız bedenini denizden çıkardı. Olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri şahsa yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti. Bodrum Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Gürhan'ın cansız bedeni vatandaşların meraklı bakışları arasında cenaze aracına konularak Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Çevrede bulunan vatandaşlar Gökhan Gürhan'ın epilepsi hastası olduğunu ve çalışmadığı için balık tutarak geçimini sağladığını belirtti.

Gürkan’ın kesin ölüm nedenini belirlenmesi için cesedin Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Ayhan

