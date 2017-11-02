Diğer
Kategoriler

Balık tutkusu canından ediyordu

Adana'da bir kişi, balık avlamak için hazırladığı torpil tozu ve kükürtü pres makinesinde sıkıştırmak isterken meydana gelen patlamada parmaklarından yaralandı.

Balık tutkusu canından ediyordu

02 Kasım 2017 11:17

Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen patlamada Canan K. (20) adlı şahıs, parmaklarından yaralanarak Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Parmaklarında hasar oluşan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Patlama nedeniyle olay yerine terör, asayiş ve bomba uzmanı ekipler sevk edildi. Yapılan incelmede gencin sık sık balık avına gittiği, bu nedenle metal bir parçanın içine torpil ve kükürt koyarak düzenek hazırladığını belirledi. Polis ayrıca şahsın düzeneği iş yerinde pres makinesinde sıkıştırmaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiğini ve gencin yaralandığını tespit etti. 

Canan K. polise verdiği ifadede de balık tutkunu olduğunu, balık avına gitmek için böyle bir patlayıcı hazırladığını ve preslemek isterken patlama meydana geldiğini söyledi. 

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, herhangi bir bombaya rastlanmadı.

Fatih Keçe
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç