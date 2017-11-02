Balık tutkusu canından ediyordu

Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen patlamada Canan K. (20) adlı şahıs, parmaklarından yaralanarak Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Parmaklarında hasar oluşan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle olay yerine terör, asayiş ve bomba uzmanı ekipler sevk edildi. Yapılan incelmede gencin sık sık balık avına gittiği, bu nedenle metal bir parçanın içine torpil ve kükürt koyarak düzenek hazırladığını belirledi. Polis ayrıca şahsın düzeneği iş yerinde pres makinesinde sıkıştırmaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiğini ve gencin yaralandığını tespit etti.

Canan K. polise verdiği ifadede de balık tutkunu olduğunu, balık avına gitmek için böyle bir patlayıcı hazırladığını ve preslemek isterken patlama meydana geldiğini söyledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, herhangi bir bombaya rastlanmadı.

Fatih Keçe

