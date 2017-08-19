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Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu

Kahramanmaraş’ta balık tutmak için baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.

Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu

19 Ağustos 2017 19:21

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahallesi Kılavuzlu baraj gölüne balık tutmak için giren Murat Dündar (30), dengesini kaybederek suya düştü. Suya düşmesiyle birlikte gözden kaybolan Murat Dündar’ın annesi Hatice Dündar ve ağabeyi Hasan Dündar, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı ekipleri, yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Murat Dündar’ın cansız bedenine ulaştı.

Murat Dündar’ın ani ölümüyle birlikte olay yerinde bulunan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. 

Muhammet Özer

Etiketler: baraj, kahramanmaraş


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