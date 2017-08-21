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Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Bolu’da balık tutarken dengesini kaybederek çaya düşen şahıs hayatını kaybetti.

Balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

21 Ağustos 2017 22:25

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Dağyolu köyü yakınlarında bulunan Aladağ Çayı’na arkadaşıyla birlikte balık tutmaya giden 35 yaşındaki Dursun Gürcan, dengesini kaybederek düştü.

Gürcan’ın yanında bulunan arkadaşı İmdat Yenen, çaya düşen arkadaşını kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu jandarmaya haber verdi. Dursun Gürcan’ı kurtarmak için olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma ve Bolu Belediyesi İtfaiyesi Balık Adamları gelerek çalışma yaptılar. Çaya düştüğü yerde yaklaşık 3 metrelik derinlikten çıkarılan Gürcan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 

Faruk Çidem
 

Etiketler: bolu balık


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