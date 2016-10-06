Yaz aylarının geride kalmasıyla insanların vücudunu kışa hazırlaması gerektiğini belirten Özel Hayat Hastanesi Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, haftada en az iki kez balık yenilmesini tavsiye etti. Düzenli balık yemenin beden ve ruh sağlığına iyi geldiğinin altını çizen Bulut, "Kalp ve damar hastalıklarından kemiklere, şeker hastalığından astıma, güzellikten mutluluğa kadar balığın birçok faydası var. Balık omega-3 açısından mühim. Balığın bollaştığı bu aylarda balık tüketimini arttırmak, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Balık hem ucuz, hem kolesterol oranı düşük bir protein kaynağı. Haftada en az 2 defa tüketimi tavsiye edilir” dedi.

Az su içenlerde yorgunluk, dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları görülebileceğine dikkat çeken Dilara Süngü Bulut, "Sağlığın korunması ve canlılığın sürdürülebilmesi için gerekli bir numaralı sıvı su. Yaz aylarında günde 2,5 litre su tüketirken, sonbaharın geldiği şu günlerde su tüketimi 1 litreye kadar düşmektedir. Su miktarını arttırmak çok önemli. Çünkü vücudumuzdaki çoğu reaksiyon su kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Bu faydalarının yanı sıra mideyi şişirip daha az yemeyi sağlamaktadır" dedi.

Abdullah Çibir