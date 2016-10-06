Diğer
Kategoriler

Balık ve su ile kışa hazırlanın

Sonbahar aylarında havaların değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, bol balık yemeyi ve su içmeyi tavsiye ediyor.


06 Ekim 2016 08:57

Yaz aylarının geride kalmasıyla insanların vücudunu kışa hazırlaması gerektiğini belirten Özel Hayat Hastanesi Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, haftada en az iki kez balık yenilmesini tavsiye etti. Düzenli balık yemenin beden ve ruh sağlığına iyi geldiğinin altını çizen Bulut, "Kalp ve damar hastalıklarından kemiklere, şeker hastalığından astıma, güzellikten mutluluğa kadar balığın birçok faydası var. Balık omega-3 açısından mühim. Balığın bollaştığı bu aylarda balık tüketimini arttırmak, bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Balık hem ucuz, hem kolesterol oranı düşük bir protein kaynağı. Haftada en az 2 defa tüketimi tavsiye edilir” dedi.
Az su içenlerde yorgunluk, dikkat güçlüğü ve hafıza bozuklukları görülebileceğine dikkat çeken Dilara Süngü Bulut, "Sağlığın korunması ve canlılığın sürdürülebilmesi için gerekli bir numaralı sıvı su. Yaz aylarında günde 2,5 litre su tüketirken, sonbaharın geldiği şu günlerde su tüketimi 1 litreye kadar düşmektedir. Su miktarını arttırmak çok önemli. Çünkü vücudumuzdaki çoğu reaksiyon su kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Bu faydalarının yanı sıra mideyi şişirip daha az yemeyi sağlamaktadır" dedi. 

Abdullah Çibir

Etiketler: balık ve su


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!