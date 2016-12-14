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Balıkçı barınağında kaplumbağa operasyonu

Bodrum’da gece saatlerinde balıkçı barınağına giren yaralı caretta caretta, AKUT ekiplerince kurtarılarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) teslim edildi.

Balıkçı barınağında kaplumbağa operasyonu

14 Aralık 2016 17:19

Yalıkavak Mahallesi'nde, gece yarısı balıkçı barınağına gelen ve yüzmekte güçlük çeken caretta carettanın kurtarılması için balıkçılar, AKUT Bodrum ekibinden yardım istedi. Gece saat 02.00 sularında barınak kıyısında yüzmekte zorlandığı fark edilen caretta carettayı kurtarmak için Bodrum AKUT ekibi 4 gönüllüsü ile birlikte bölgeye gitti. Kaplumbağayı denizden çıkaran ekip güvenli bir şekilde kutuya aldı. Yaklaşık 40 kilo ağırlığında ve 60 santimetre uzunluğunda olduğu belirlenen deniz canlısının dış görünüşünde herhangi bir yaralanma olmadığı gözlendi. Ekip daha sonra caretta carettayı, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti.
AKUT Ekip Lideri Sadettin Uslu operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Su üzerinde durmakta güçlük çeken caretta carettayı kurtarmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşup, tekrar doğal ortamına döner" dedi.
 

Eren Ayhan
 


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