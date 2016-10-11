Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, “Denizlerimizde stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla balıkçı gemilerini avcılıktan çıkaranlara yapılacak destekleme usul ve esasların içeren tebliğ 3 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Desteklemeden faydalanmak isteyen balıkçı gemi sahiplerinin 02 Aralık 2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile il müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat için gerekli belgeler, desteklemeden faydalanmak isteyen balıkçı gemi sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar ve desteklemeye ilişkin diğer detaylar aşağıda belirtilmiştir. İlgilenen üreticilerimizin son başvuru tarihi olan 02 Aralık 2016 tarihini kaçırmamaları önemle rica olunur. Kararın balıkçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diler, bol bereketli bir av sezonu dilerim” dedi.

Nail Kırmacı şu bilgileri verdi: “Müracaat için gerekli belgeler: Tebliğ ekinde bulunan dilekçe. Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı gemi kütük kayıt örneği, geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere gemi sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişiye ait yetki belgesi, il müdürlüğünden alınacak, balıkçı gemisine ait bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’ten alınan onaylı belge. Desteklemeden faydalanmak isteyen balıkçı gemi sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar: Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve SUBİS’te kayıtlı gemiler destekleme kapsamındadır. Destekleme kapsamına alınacak gemilerin boy uzunluğunun belirlenmesinde 2016/ 8791 sayılı Bakanlar Kurulu kararının yayım tarihinden önce gemiye ait boy uzunluğu esas alınacaktır. 5 Mayıs 2016 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı dikkate alınmaz ve destekleme kapsamı dışında tutulur. İç sularda (göl, gölet, akarsu ve benzeri) faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on metreden küçük gemiler destekleme kapsamı dışındadır. Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır. Üzerinde herhangi bir ipotek veya üçüncü kişi lehine bir hak olanlar ile ihtilaflı durumda olup adli makamlara intikal etmiş olan gemiler destekleme kapsamı dışındadır. Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı Bakanlık bütçe imkanlarıyla sınırlıdır. Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilir.”

Destekleme birim fiyatları ise şöyle: 10-20 metre 10 bin, 21-30 metre 15 bin, 31-34 metre 20 bin, 35-45 metre 30 bin, 46 ve üzeri metre 35 bin TL.