Birbirinden ilginç deniz canlısının mumyalanarak sergilendiği Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki merkezinde ücretsiz olarak ziyaret edilmeye devam ediyor. Müzeye 2016 yılı süresince çok sayıda yeni deniz canlısı mumyası da eklendi.

Çoğunluğunu Türkiye karasularında yakalanan deniz canlılarının oluşturduğu müzenin kurucusu İstanbul’un ünlü balıkçısı Kenan Balcı, 15 binden fazla deniz canlısı türünü büyük bir uğraşla mumyalayıp kalıcı bir eser haline getirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 6 ay süren mumyalama işleminin ardından geçen yıl yakaladığımız vatoz, köpekbalıklarını da 2016 yılında diğer türlerin arasına dahil ettik. 2017 yılında da müzemizin kapıları herkese açık olacak. Özellikle öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı bulduklara balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar” diye konuştu.

Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi’nin dünya genelinde bir ilk olduğuna dikkati çeken Balıkçı Kenan Balcı, “Otuz yıldan buyana büyük bir uğraş verdik. Müzede bulunan türler arasında kimi deniz canlısının yakalanma tarihi 20 yıl öncesine dayanırken, kimisi ise henüz Geçtiğimiz yıl yakalanan türler. Örneğin müzede sergilemekte olduğumuz bazı türleri denizlerimizde son beş yıldır görmek mümkün olmuyor. Bir çok nesli tükenen deniz canlısı var. Bunun bir nedeni de denizlerimizdeki kirlilik ve iklimsel değişiklikler” dedi. Kenan Balcı, müzede önümüzdeki tarihlerde bazı etkinliklere de imza atacaklarını belirterek, herkesin ücretsiz olarak müzeyi gezebileceğini söyledi.