Balıkçı Kenan’ın mutlu günü

Yoğun katılımın sağlandığı düğün töreni Işıldak Kültür Sarayı’nda gerçekleşti. Gelin ve damadın konfetilerle sahneye çıkışının ardından başlayan düğün töreni halaylarla devam etti. Davul zurna eşliğinde hayal çeken davetliler unutulmaz bir düğüne eşlik ettiler.

Bu mutlu gününde misafirleri kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen Balıkçı Kenan Balcı, ‘Bugün burada Kadir ve Rümeysa evladımızın düğün törenlerine gerçekleştirdik. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz. Genç evlatlarımıza iki cihanda saadet diliyorum’ şeklinde konuştu.

Oğlumuz Kadir ve kızımız Rümeysa’nın düğün törenlerine katılarak bizleri onurlandıran;

Gürpınar eski Belediye Başkanı Velittin Küçük’e, Beylikdüzü eski Kaymakamı Mesut Demirkol’a, Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Av. Taşkın Özer’e, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş’a, Ak Parti Meclis Üyesi Seyithan İzsiz’e, Kavaklı eski Belediye Başkanı Orhan Tıraşoğlu’na, Bizim Beylikdüzü Vakfı Başkanı Halis Kahriman’a, İyi Parti Beylikdüzü İlçe Yöneticisi Özcan Türkmen, İyi Parti Büyükçekmece ilçe Yönetim Kurulu üyesi Mert Açıkel’e, İş Adamı İhsan Fidancı’ya, Bozdoğan Gıda Alaaddin Bozdoğan’a, İş Adamı Taşkın Erdoğan’a, İş Adamı İbrahim Erdoğan’a, İş Adamı Mustafa Albayrak’a, İş adamı Semih Tan’a, İş Adamı Ender Balcı’ya, İş Adamı Yalçın Göyçe’e, İş Adamı Hakkı Akın’a, İş Adamı Menderes Akın’a, Emrullah Köfte Genel Müdürü Haydar Aslan’a, İş Adamı Faruk Kıyçak’a, Kader Mahkumları Derneği Başkanı Nejdet Yüksel’e, katılım sağlayan basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Düğün töreninin sonunda gelin ve damatla hatıra fotoğrafı çektiren davetler genç çiftlere mutluluklar diledi.