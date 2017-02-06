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Balıkçılar 2,2 metrelik balık yakaladı

Samsun’da balıkçılar biri 2 metre 20 santim, diğeri 1 metre 80 santim uzunluğunda 2 dev yayın balığı yakaladı.

Balıkçılar 2,2 metrelik balık yakaladı

06 Şubat 2017 12:21

Samsunlu balıkçılar, Çarşamba Suat Uğurlu Barajı’nda 2 metre 20 santim boyunda ve 200 kilo ağırlığında, Vezirköprü’de Altınkaya Barajı’nda da 1 metre 80 santim uzunluğunda ve 80 kilo ağırlığında 2 dev yayın balığı avladı. Samsun’un İlkadım ilçesindeki balıkçılar tarafından satılmak üzere tezgahlarında sergilenen dev balıklar vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev balığa merakla bakan vatandaşlar, fotoğrafını çekip onu ellemeye çalıştı.
Dev yayının büyük uğraşlar sonucu yakalandığını söyleyen balıkçı Hasan Köse, “Dev yayın balığı 2 metre 20 santim uzunluğunda. Bugün saat 05.00’e doğru yakalandı. Balığı bugün tezgahımızda sergileyeceğiz. Daha sonra da kesip satacağız. Bu balık herkese ilaç gibi gelir. Herkesin yemesini tavsiye ederiz. Kilosunu 25 liradan satacağız. Balık tam 220 kilo ağırlığında. Yiyecek olanlara afiyet olsun” dedi.

Balığın kilosunu 25 liradan satacaklarını ifade eden balıkçı Kurtça Aydın ise, “Bu balık Vezirköprü’de tutuldu. 1 metre 80 santim uzunluğunda, 80 kilo ağırlığında. Ben 55 kiloyum, balığı yerden zor kaldırdım. Kaldırdığımdan beri hala kollarım ağrıyor. Ama balık çok büyük. Kilosunu 25 liradan satışa sunacağız. Şu anda yarısı sipariş edildi” diye konuştu.

Gördükleri dev balıklar yüzünden şaşkınlık yaşayan vatandaşlar ise hayatlarında ilk bez bu kadar büyük balık gördüklerini söylediler.

Erdi Demür

 

Etiketler: Samsun


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