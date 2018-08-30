Balıkçılar avlanma sezonunun bereketli geçmesi için dua edip, kurban kesti

Denizlerde avlanma sezonu açılışı öncesi balıkçılar 'Vira Bismillah' demeye hazır. Av yasağının kalkmasını büyük bir sevinçle karşılayan balıkçılar bu sezonun daha bereketli olmasını diliyor. Balıkçı Kenan Balcı da sezon öncesi denizlerde balıkların bereketli olması için Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel'in duaları ile kurban kesti. Dualarla yeni sezonun hayırlı ve bereketli olması istenirken, vatandaşlarında daha bilinçli olup çevreye ve denizlere karşı titiz davranılmaları istendi.

Duaların ardından açıklamalarda bulunan balıkçı Kenan Balcı, "Her sene birbirini aratır oldu. Balıkçı camiası olarak çok üzgünüz. Dört gözle mevsimin açılmasını bekliyoruz. Yasak bitip avlanma mevsimi başlayınca, balık olmadığı zaman çok üzülüyoruz. Tezgahlarımızda şu anda üretilen balık bir de dış ülkelerden gelen balık . Herkes üç diyor ama ben dört tarafımız denizlerle çevrili diyorum. Dört tarafımız denizlerle çevrili balık yokluğu çekiyoruz. Ev hanımları tavsiyem kızartma yağlarının lavabolara dökmeyin. Denize giden atıklar bizim odamızda dumana benziyor. Dumanda nasıl nefes alamıyorsak, balıklar da denize giden atıklar nedeniyle nefes alamıyor. O yüzden balıklar sularımızı terk ediyor. 3 ay kalacağı yerde kirlilikten dolayı 15 gün kalıyor. Buna daha fazla önem gösterilmesini istiyoruz" dedi.

Murat Delice

