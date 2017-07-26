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Balıkçılar gelecek sezondan umutsuz

1 Eylül’de denize açılacak olan balıkçılar, teknelerindeki son hazırlıkları yapıyor. Balıkçılar, gelecek sezondan umutlu olmadıklarını söylediler.

Balıkçılar gelecek sezondan umutsuz

26 Temmuz 2017 15:10

15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından teknelerini bakıma alan balıkçılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıkların büyük bir bölümünü tamamlayan balıkçılar, gelecek sezondan umutlu olmadıklarını söylediler. Her yıl teknolojiye uymak için teknelerde bir takım değişiklikler yaptıklarını belirten balıkçılar, ağ tamir işini ise tamamladıklarını ifade ettiler. Balıkçılardan Eyüp Akyol, “Ağ tamir işini bitirdik. Şuan teknenin bakımını yapıyoruz. Bu sezon için fazla umutlu olduğumuzu söyleyemem” dedi.

Ali Kebapçı ise, sezona yetişmek için bakımlarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Her sene teknolojiye ayak uydurmak için teknemizde bazı değişiklikler yapıyoruz. Ağ tamir işini bitirdik. Şuan teknenin bakımını yapıyoruz. Sezona palamut avıyla giriş yapacağız ancak bu konuda görünen bir şey yok. Morallerimiz bu yüzden bozuk” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca - Ozan Köse 


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