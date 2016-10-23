İstanbul İl Gıda Traım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Özdinar (32), 7 Ekim tarihinde Rumeli Feneri’nde balıkçı barınağında trolle balık avladığı iddia edilen balıkçıların saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Dün hayatını kaybeden Özdinar için Kartal Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Mehmet Özdinar’ın babası Osman Nuri Özdinar’ın yanı sıra, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, Balıkçılık ve Su Ürünleri İstanbul İl Müdürü Hamit Aygül, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, Özdinar’ın arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni öncesinde baba Osman Nuri Özdinar, taziyeleri kabul etti.

Baba Özdinar, "Bundan sonra kimsenin canı yanmasın. Bütün herkesin ocakları tütsün ve bu acıları yaşamasın. Bizim yaşadığımız acıları yaşamasınlar. Evlat acısı kadar büyük bir acı yok. Çok acı bir şey. Bilmiyorum ben balıkçı olduğum halde, özünden geldiği halde benim evladımı bu hale getirdiler" şeklinde konuştu.

Cenaze törenine katılan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, "Üzgünüz. Görevi başında bizim için görev şehidi olan bir kardeşimiz. Bundan sonra bu tür üzücü olayların başka kişilere gelmemesi için gerekli girişimleri yapıyoruz. Bunun için de çalışıyoruz" dedi. Sivil toplum örgütleri adına bir açıklama yapan Nesimi Ozan Veryeri ise "Kanaatimiz odur ki Mehmet Özdinar, sürdürülebilir balıkçılık mücadelesinin şehididir. Bunun son olmasını temenni ediyoruz. Ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum" diye konuştu.

Genç yaşta hayatını kaybeden genç mühendis Mehmet Özdinar için düzenlenen cenaze töreni sırasında dualar edildi ve helallik alındı. Mehmet Özdinar’ın cenazesi, namazın ardından omuzlarda taşınarak uğurlandı. Özdinar, Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mustafa Esen