Diğer
Kategoriler

Balıkçılar ve kurtlar aynı karede

Kars’ın Arpaçay ilçesindeki Çıldır Gölü’nde balık tutan vatandaşlar, göl üzerine yiyecek aramaya gelen kurtlarla birlikte objektiflere yansıdı.

Balıkçılar ve kurtlar aynı karede

31 Ocak 2017 13:10
Balıkçılar ve kurtlar bir arada - Tıkla İzle

Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Cemil İncedere ile Adnan Genç, ağlarını göle attıktan sonra köylerine dönerken yiyecek aramak için göle inan kurtlarla karşılaştı. İncedere ve Genç, kurtlarla birlikte objektiflere yansıdı. Belirli mesafede kurtlarla birlikte yaklaşık bir saat yolculuk eden İncedere ve Genç’in önlerinden geçerek giden kurtlar, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Çıldır Gölü üzerinde sürekli kurtların olduğunu ifade eden Cemil İncedere, "Biz kurtlara alıştık, kurtlar da bize alıştı, birbirimizi rahatsız etmeden geçiniyoruz" dedi.

Çıldır Gölü üzerine uzun zamandan beri kurtların geldiğini ifade eden Akçakaleli balıkçılar ise kurtların kendilerine köylerine kadar eşlik ettiğini belirtti.

Etiketler: balıkçı, kurt


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!