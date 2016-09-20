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Balıkçıların ağından rekor çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçıların ağlarından bu kez rekor çıktı. Sabahın ilk ışıkları ile ağlarını toplayan balıkçılar yaklaşık 30 ton palamut yakaladı.

Balıkçıların ağından rekor çıktı

20 Eylül 2016 08:49

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece denize açılan balıkçılar sabah kıyıya rekorla döndü. Gece boyunca Marmara Denizi'nin Bandırma ve Çanakkale açıklarında çeşitli noktalara ağ atan balıkçılar sabahın ilk ışıkları ile ağları toplayınca yakaladıkları balıklara kendileri de şaşırdı. Yaklaşık 30 ton palamut yakalayan balıkçıların, toplanan ağlardan tekneye dökülen palamutları görmesi büyük sevinç yaşattı. Balıkçılar uzun zaman sonra balık sezonunun ilk kez bu kadar bereketli olduğunu söylerken, palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.

Balıkesir ve Çanakkale palamuta doydu
Öte yandan, balıkçıların bir gecede yakaladığı 30 ton palamut Balıkesir ve Çanakkale'de balık tezgahlarına ulaştı. Balıkçıların yakaladığı 30 ton palamut Kocaman Balıkçılık aracılığı ile Balıkesir ve Çanakkale'de satış yapan balık tezgahlarına gönderildi. Vatandaşlar bol palamuta büyük ilgi gösterirken, fiyatı 4-5 TL civarında olan palamut fiyatının önümüzdeki günlerde 2-3 liraya kadar ineceği tahmin ediliyor.  

Bahadır Demirçeviren
 

Etiketler: balıkçı


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