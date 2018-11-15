Balıkçıların binlerce liralık hırsızlık isyanı

Olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kamiloba sahilinde meydana geldi. Sabah balık tutmak için evlerinden çıkıp teknelerine giden balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Edinilen bilgiye göre, balıkçı teknelerine ait motorlar ve çeşitli malzemeler hırsızlar tarafından çalındı. Balıkçılar belirli zamanlarda benzer olayların yaşandığını ve polisin daha çok tedbir almasını istediklerini söyledi. Balıkçılar 3 ayrı tekneden çalınan binlerce liralık motor ve aletleri geri almak için kara kara düşünüyor. Teknelerinde motorların olmadığını fark eden balıkçılar hemen polis ekiplerine haber verdi. Hırsızların en az 2 kişi olduğu ve motorları satmak için çaldıkları düşünülüyor.

“Bu olaylar 1 haftadır var”

Teknesinden aletlerinin çalındığını ifade eden Balıkçı Timuçin, “Organize bir iş olduğu bunun. Bugün sıfır bir motor aldığınızda 6 ile 7 bin lirayı buluyor çalanlar ise bin liradan satacak muhtemelen bunları. 3 tane motorumuz gitti. Her sene yaşanıyor. Geçen hafta da Kumburgaz Sahili'nde buna benzer olaylar yaşandı. Bu olay 1 haftadır var. Evimi balıkçılık yaparak geçindiriyorum. Evimi balıkçılık yaparak geçindiriyorum şu anda ne yapacağımı bilemiyorum. Yapılacak bir şey de yok polise güveniyoruz” dedi.

Teknesinden motoru çalınan bir diğer balıkçı ise “Bütçemizi zorlayıp yeni bir motor alacağız kendimize. İnşallah yakalarız” diye konuştu.

Murat Delice - Davut Genç