Beyşehir Gölü’ne sahili bulunan Beyşehir’in Çiftlik Mahallesi’ndeki balıkçılar, traktöre bağladıkları bir balıkçı teknesiyle sazlıkların kenarında, kar üzerinde kayak keyfi yaşadı. Ağır kış şartları sebebiyle avcılık faaliyetlerinde kullanılmayan ve avcıların “filika” adını verdikleri bir balıkçı teknesi, urganla bağlandığı traktör tarafından kar yığınları üzerinde çekilirken teknenin üzerine binenlere farklı bir adrenalin ve keyif yaşatıyor.

İlginç kayak keyfi projesinin mimarı olduğunu belirten balıkçı İbrahim Erdoğan, kış dönemi nedeniyle kullanmadıkları bir balıkçı teknesini bu iş için değerlendirdiklerini ifade ederek, “Bu sene merak saldık bu kayak işine. Balıkçıların yanı sıra, dışarıdan gelen misafirler de binmek istiyorlar. Onları da bindiriyoruz. Burası aslında göl havzası bir alan. Bu yıl kuraklık nedeniyle göl suları çekilince şimdi gördüğünüz gibi kar var. Hemen yakınında balıkçı limanı var. Balıkçı arkadaşlar arasında eğlence olsun, karda kayalım, bizim de kayağımız olsun derken böyle bir şey gelişti. Farklı bir adrenalin, farklı bir eğlence oldu. Binmeyen kalmadı. Balıkçı arkadaşlar da, buraya gelen misafirler de biniyorlar. Güzel bir eğlence kaynağı oldu bizlere” dedi.

Balıkçı Erdoğan, sadece Beyşehir yöresine özgü olduğunu düşündükleri bu yöntemle teknenin kayabilmesi için köyden getirdikleri traktöre urganla bağlanması gerektiğini, tekneyi çeken traktör seyir halinde iken üzerine binenlere karda kayak keyfi yaşattığını kaydetti. Erdoğan, “Kayak keyfi için kar olması lazım, teknenin kayabilmesi için. Göllerde görüyoruz işte, botlarla asılıyorlar. Burada da traktörü kullananın hem düşürmeden hem de o keyfi yaşatması lazım. Bir anda aklımıza geldi, bu yöreye özgü bir şey oldu” diye konuştu.

Ali Rıza Önses