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Balıkçıların umudu 1 Eylül

Samsunlu balıkçılar, balık satışlarının düşük olduğunu, 1 Eylül’e kadar ayakta durmaya çalıştıklarını söylediler.

Balıkçıların umudu 1 Eylül

22 Temmuz 2017 15:37

İşitme Engelliler Olimpiyatları’nın düzenlendiği Samsun’da esnaflar da durumdan istifade ediyor. Balık sezonun açılmasına kısa bir süre kala balıkçılar 1 Eylül’e kadar ayakta durmaya çalışıyor. Şehirdeki yabancılara da balık satışı yaptıklarını ifade eden balıkçılar, av sezonunun açılmasının ardından işlerin çok iyi olacağını umut ediyorlar.

Satışların durağan olduğunu belirten balıkçı Kurtça Aydın, “Şu anda sezonun açılmasına 1,5 ay var. Balık satışları pek iyi gitmiyor. Somon, alabalık, çupra, lüfer, sazan ve kefal gibi kültür balıkları satıyoruz. Havaların sıcak gitmesi de balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Amacımız tezgahımızı açık tutup balıkseverleri mağdur etmemek. Samsun’da şu anda olimpiyatlar nedeniyle 10 binlerce yabancı var. Yabancılar da balığa biraz ilgi gösteriyor. İstedikleri balıkları alıp, pişirtip yiyorlar. Biz balıkçıların asıl beklediği ise 1 Eylül. Sezon açılınca işlerimizin de açılacağını düşünüyoruz” dedi.

Yabancılara da balık satışı yaptıklarını vurgulayan balıkçı Mehmet Kılıç, “Balık satışlarımız şu anda normal gidiyor. Balık fiyatları oldukça uygun. Yabancı sporcular da balıklara ilgi gösteriyor. Yabancılar genellikle alabalık, somon ve sazan tercih ediyorlar. Japonlar ise hep sazan balığını tercih ediyor. Konuşamadıkları için işaretlerle anlaşıyoruz. İstedikleri balığı gösteriyorlar biz de veriyoruz. Bazen de yanlarında tercüman ile geliyorlar. İsteklerine göre balıkları veriyoruz. Şu ana kadar böyle idare ettik ama 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte işlerimizin çok açılacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Tek umutlarını 1 Eylül'e bağladıklarını ifade eden balıkçı Mustafa Köseoğlu ise, “Balık satışları bu günlerde biraz durgun gidiyor. Şehrimizdeki olimpiyatlar dolayısıyla bir yabancı bolluğu var. Onlardan da biraz ilgi var. Şu anda tek amacımız 1 Eylül’e kadar ayakta durmak” şeklinde konuştu.

1 Eylül itibariyle Türkiye’de denizlerde av yasağı bitecek ve balıkçılar “Vira Bismillah” diyecek.

Erdi Demür


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