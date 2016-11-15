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Balıkçıların umudu kara kışa kaldı

Gaziantepli balıkçılar, havaların sıcak olmasından dolayı satışlarının durgun geçtiğini söyledi.


15 Kasım 2016 16:39

Gaziantep’teki balıkçılar balığa olan talebin az olmasından dert yakınıyor. Balıkçılar durgunluğu, kış mevsiminde olunmasına rağmen, Gaziantep’teki bahar havasına bağlıyor. Gaziantep'te balık kültürünün olmadığını belirten balıkçılar, bir de havaların sıcak olması eklenince satışlarının iyice azaldığını ifade ediyor.

“Ev kokuyor diye balık almıyorlar”
Balık pazarındaki balıkçılar satışlarının düşük olmasının nedeninin sıcak hava olduğunu belirterek, “Beklediğimiz kış bir türlü gelmedi. Kış ayında olmamıza rağmen bahar havası var. Zaten balık alışkanlığı olmayan Gaziantepliler, havanın sıcak olmasından dolayı kokusu nedeniyle balık almıyor. Tek umudumuz havaların soğuması fiyatlarımız gayet uygun ama pazarımız çok durgun havalar soğursa, pazarımızda hareketlenmenin olacağını düşünüyoruz” diye konuştu

Lider Olgun - Mehmet Bulut

 


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