Balıkesir Baltok evinde kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
44. dakikada Beleck'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Aygören'in şutu kaleci Emre'nin üstünden ağlarla buluştu. 1-0
61. dakikada gelişen Altay atağında Marco Lopes Paixao kaleci Vukovic'in yanından filelere gönderdi. 1-1
68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Otoo'nun şutu ağlara gitti. 2-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Kağan Bingül, Mehmet Emin Tuğral
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Tomislav Glumac dk. 82 ?), Foxı Kethevoama (Furkan Çil dk. 69), Sedat Şahintürk, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Mahatma Otoo (Muhammed Ali Doğan dk. 87 ?), Steve Beleck, Bülent Cehavir, Cumali Bişi
Yedekler: Atilla Özmen, Okan Alkan, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe
Teknik Direktör: Giray Bulak
Altay: Emre Koyuncu, Egenio (Hüsamettin Yener dk. 46), Adnan Agonovic, Ferhat Çulcuoğlu (Tevfik Altındağ dk. 72), Yasin Palaz, Marco Lopes, Leandro Kappel (İbrahim Akın dk. 46), İbrahim Öztürk, Gencer Cansev, Özgür Özkaya, Atakan Rıdvan Çankaya
Yedekler: Egemen Gençalp, Murat Uluç, Mohammed Habip Daf, Ivan Ivanov,
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Uğur Aygörün (dk. 44), Otoo (dk. 68) (Balıkesirspor), Paixao (dk. 61) (Altay)
Sarı kartlar: Atakan Rıdvan Çankaya, Gencer Cansev, Tevfik Altındağ (Altay)
Hüseyin Tokmak - Umut Çınar