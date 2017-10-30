Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur istifa etti| Ahmet Edip Uğur kimdir?

Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Avlu'da bulunan Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında verdiği hizmetleri anlatmayacağını söyleyen Uğur, "Bugün icraatlarımız hakkında konuşmayacağım. İcraatlarımız, halkımızın takdirlerindedir. Ülkemiz en başta FETÖ'den DEAŞ'e; PKK'dan DHKP-C'ye kadar 7 düvele kadar mücadele ettiğimiz kritik bir süreçten geçmektedir. Tam da bu zamanda bu ortamda, yerel yönetimler odak alınarak benim de içinde olduğum bazı belediye başkanlarının istifasından değişimden gelişim umutlanmaktadır. Kamuoyunda seçimle gelen seçimle gider prensibimiz rafa kaldırılmış, emirle gider şeklinde algılanmaya başlanmıştır. Millet iktidarından devlet iktidarına mı dönüşüyoruz sorularını sormak istiyoruz. Cumhuriyetimizin 94. yılındayız, bu millet devlet ağırlığını bilir. İstiyoruz ki, devlet iradesi yeniden millet iradesinin önüne geçsin. Siyaset yönetme sanatıdır. Siyasetin ancak demokrasi ile var olduğu unutulmamalıdır. Esas olan demokrasidir. Demokrasi açığı her zaman cari açıktan da önemlidir. Biz, siyaset yapan insanlarız, Dünkü Türkiye'de de bugünkü Türkiye'de de bunu gerçekleştirdik. Bana AK Parti kurucu il başkanı görevi verildi. Genel başkan yardımcılığına kadar çok önemli görevler aldık. Partimizin kasası bize verildi. Belediye başkanı olmamız istendi bunu da üstlendik. Hiçbir kademede geri durmadık. Son uygulamalarla, şimdi sormak istiyorum: Ortaya çıkan manzarada devlet milletin önüne, sadakat liyakatin önüne geçmiş gibi görülmüyor mu" dedi.

Konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Edip Uğur, "Netice de göreve devam etme imkanı bizler için ortadan kaldırılmıştır. Metal yorgunluğu adı ile AK Parti'de otofajiye dönüşmektedir. Ankara ile iletişim kanalları sağlıklı işlememektedir. Bu durum bütün AK Parti'li belediye başkanları için de geçerlidir. Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğumuz yok, usulsuzluk yok, FETÖ bağlantınız yok. AK Parti'de siyaset yapma imkanı ortadan kaldırılmıştır. Partimden ve belediye başkanlığı görevinden ayrılma durumuna getirilmiş durumdayım. Veda ve vefa vurgusu yapmıştım. Cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum ve partime ve başkanlık görevime veda ediyorum. İnancım gereği olanda hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ama huzurluyum. Aldığım tüm görevlerde hemşehrilerime hizmet etmek istedim. Bana destek olan aileme teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum" diye konuştu.

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesirlidir.

İstanbul Işık Lisesinde Orta öğrenimini, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümünde Yüksek öğrenimini tamamlamıştır.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Nurgül Uğur ile evli ve üç çocuk babasıdır.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı yapmıştır.Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevine 2008 yılından bu yana devam etmektedir.

Balıkesir Milletvekili olarak 18. Dönemde ilk kez parlamentoya girdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir Kurucu İl Başkanlığı yapan Ahmet Edip Uğur, 22. 23. ve 24. Dönemler de adaylığını koyarak üst üste üç defa Milletvekili seçilmiştir. 2008 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve idari İşler Başkanı olarak görev yapmıştır.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde %39.8 oy ile Adalet ve Kalkınma Partisinden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

Bahadır Demirçeviren - Taşkın Sarıca - Hasan Otağ Fırıncıoğulları