Balıkesir'de sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü şehirde sabah trafikte uzun kuyruklar oluşurken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle yaya kaldırımlarını temizledi.

AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, Balıkesir'in ilçeleri ile sürekli koordinasyon halinde olduklarını, kar yağışı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi. Şahin, kapalı yol bulunmadığını kaydederken, önümüzdeki 2 gece boyunca sıcaklıkların gece eksi 7 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini don olayının görüleceğini söyledi.

Bahadır Demirçeviren