Balıkesir deplasmanda 2 golle kazandı

Balıkesir Baltok, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan içeriye girmeye çalışan Sedat, rakibi Can Sıkılmaz tarafından düşürüldü. Orta hakem Can Sıkılmaz'a tereddütsüz direkt kırmızı kart gösterdi.

26. dakikada gelişen Karabükspor atağında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Berk'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

38. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Okan'ın sert ve etkili vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

40. dakikada sol kanattan gelişen atakta Arif'in ceza sahası çaprazdan içeriye gönderdiği ortasında Oğuz yaptığı ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Nizamettin'in vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

68. dakikada duvar pası yaparak ceza sahasına giren Balıkesirspor'da Okan'ın çaprazdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Erkan Engin, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda, Can ?, Fatih Tultak, Abdullah (Ali Kemal dk. 78), Arif, Cihan, Ahmet (Melih Berat dk. 67), Hüseyin, Berk (Batuhan dk. 57), Yusuf

Yedekler: Ferhat, Sezer, Toykan, Fatih Kızılay, Melih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Balıkesir Baltok: Vukovic, Okan, Oğuz, Glumac, Bülent, Sedat, Cumali, Furkan Çil (Foxi dk. 46), Nizamettin (Muhammed Ali dk. 83), Otoo (Mehmet dk. 53), Abdülkadir

Yedekler: Atilla, Cüneyt, Uğur, Doğa

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Oğuz (dk. 40 k.k.) (Kardemir Karabükspor), Okan (dk. 38), Nizamettin (dk. 64) (Balıkesir)

Kırmızı kart: Can Sıkılmaz (dk. 2) (Karabükspor)

Sarı kartlar: Cihan, Arif, Hüseyin (Karabükspor)

Çetin Uzunkara - Rıdvan Bostancı