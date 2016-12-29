Sabah saatlerinde Edremit ve Havran ilçelerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerin yüksek kesimlerinde kar yüksekliği 10 santimetreye kadar çıktı. Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçelerini Balıkesir merkeze bağlayan karayolu ise sabah saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Havran ilçesi Şapçı yokuşları mevkinde onlarca araç kar nedeniyle ilerlemekte zorluk çekiyor. Bir çok aracın kayarak yolu kapattığı ve geçişlerin güçlükle sağlandığı gözlemleniyor. Ayrıca Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasındaki yol kesiminde de kar yağışı nedeniyle trafik akışı güçlük ile sağlanıyor

Bekir Terzioğlu - Emrah Elmas

