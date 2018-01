Balıkesir, EMITTE'te yerini aldı

Balıkesir, Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 22'nci EMITT Fuarı'nda temsil ediliyor. 28 Ocak tarihine kadar sürecek olan fuarda Balıkesir standı 5'inci holde yerini aldı. Tasarımlarıyla göz dolduran, Balıkesir standında termal tesisler, sağlık turizmi, deniz turizmi, doğal güzellikler, kültürel öğeler (yörük kültürü, geleneksel kıyafetler, el sanatları; halı, patik, oyuncak bebek vb.) tanıtılıyor. Ayrıca höşmerim, kolonya, zeytinyağı ve zeytin gibi yerel ürünler de ikram ediliyor. Fuarın ilk gününde ziyaretçileri meşhur Susurluk ayranı ve tostu ikramı gün boyunca yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, şehrin turizm, gayrimenkulü, yöresel tatları hakkında bilgiler verdi.

Balıkesir'in önceden keşfedilmemiş şehir olduğunu ifade eden Başkan Zekai Kafaoğlu, ''Özellikle Büyükşehir olduktan sonra dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Balıkesir'in iki tane deniz var. Yaklaşık 300 kilometre sahili var. Hem Ege hem de Marmara Denizi'ne kıyısı var. Ege Denizi'nde Ayvalık, Ören, Akçay, Altınoluk istikameti Ege'nin en güzel denize girilebilecek yerleri. Marmara Bölgesi'nde Erdek, Türkiye'de turizmin ilk başladığı yer. Deniz açısından güzel bölgeler'' dedi.

''Uluslararası sağlık turizmine Balıkesir'i açmak istiyoruz''

Balıkesir'in ciddi jeotermal kaynakları olduğunun altını çizen Başkan Kafaoğlu, ''13 ilçemizde jeotermal kaynak var. Bazı bölgeleri jeotermal turizm alanı olarak ilan ettirdik. Şimdi buralara yatırımlar gelmeye başladı. Özellikle sağlık turizmi açısından, geriatri açısından ve rehabilitasyon merkezleri açısından jeotermal kaynakları çok önemsiyoruz. Uluslararası sağlık turizmine Balıkesir'i açmak istiyoruz. Şehrimiz aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehri. Çay ve muzun dışında her türlü ürün yetişiyor. Hayvancılıkta kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtada üretiminde daima ilk 3 ilin arasında yer alıyoruz. Ciddi derecede maden kaynaklarımız var'' diye konuştu.

''Taşı toprağı altın oluyor''

Yatırım yapmak isteyenleri Balıkesir'e davet eden Başkan Kafaoğlu, ''Balıkesir'de yaşamak isteyenler acele etsin. Çünkü her geçen gün fiyatları artıyor. 2016 ve 2017'de gayrimenkulde fiyatı en yükselen il Balıkesir oldu. Taşı toprağı altın oluyor. Yöresel tatlarda oldukça farklı bir mutfağı var. Sulu yemekler konusunda öndeyiz. Höşmerim tatlısı, kuzu eti, sucuk ve peynir oldukça güzel. Dün Ankara'da Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü ile görüştük. Bir proje ile ilgili olarak aynen şunu söyledi; ''Ben Hollandalıyım ama Balıkesir'de yediğim peynirler, bizim peynirlerden daha lezzetli'' dedi. Şimdi peynir çalıştayı yapıyoruz. Bu işin uzmanlarına kitap hazırlattık. Önümüzdeki günlerde onunda kitabını çıkartarak peynirlerimizi Türkiye ve dünyaya tanıtmış olacağız'' şeklinde konuştu.

Afrin mesajı

TSK'nın Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ilgili konuşan Başkan Kafaoğlu, ''Afrin'de göğüs göğüse çarpışan Mehmetçiklerimize muzaffer olmaları için dua ediyorum. 80 milyon insanımızın duası ve yüreği onlarla beraber. Onlar orada yalnız değiller. Allah'ın izniyle oradaki terör yuvalarını ve teröristleri de temizleyerek güvenli bir bölge oluşturacaklar. Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Cesaretiyle önce dünya 5'ten büyüktür dedi. Sonra dünya birden büyüktür dedi. Kendi göbeğimizi kendimiz keserek ve özellikle kendi ürettiğimiz milli silahlarımızla bu mücadeleyi yürütüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Adem Gürer - Murat Ergin



Adem Gürer - Murat Ergin

