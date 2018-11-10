Balıkesir evinde Gençler'i devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, ligin lideri Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Abdulkadir'in ceza sahası içinden attığı pası Nizamettin Çalışkan plase ile ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada ceza sahası içinde Furkan Çil, Stephane Sessegnon'a yaptığı faule hakem sarı kart göstererek penaltı verdi. Penaltıyı Mert Nobre kullandı. Vukovic'in sağından top fileler ile buluştu. 1-1

89. dakikada ceza sahasına ortalanan topu Oğuz Yılmaz filelere gönderdi. 2-1

90+2. dakikada Balıkesirspor Baltok atağında Abdulkadir Özgen topu fileler ile buluşturdu. 3-1



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Cemil Tunç

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cehavir, Cumali Bişi, Furkan Çil (Muhammed Doğan dk. 72), Nizamettin Çalışkan (Foxı Ketheovama dk. 84 ?), Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk (Cüneyt Köz dk. 90+1 ?), Abdulkadir Özgen

Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe

Teknik Sorumlu: Giray Bulak

Gençler Birliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan (Bekir Yılmaz dk. 42), Ahmet İlhan Özek (Nadir Çiftçi dk. 84 ?), Stephane Sessegnon, Mert Nobre (Deniz Yılmaz dk. 77), Luccas Claro Dos Santos, Karı Arnoson, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jaılton Da Sılva

Yedekler: Emrullah, Yıldırım Çetin, Berat, Cosmın Mateı

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Nizamettin (dk. 26), Oğuz Yılmaz (dk. 89), Abdulkadir Özgen (dk. 90+2) (Balıkesirspor Baltok), Mert Nobre (dk. 58 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Mahatma Otoo, Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği)

Hüseyin Tokmak - Umut Çınar