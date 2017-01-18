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Balıkesir gayrimenkul yatırımcısının ilgi odağı

Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan REIDIN Emlak Endeksi, Türkiye konut sektörünün nabzını ölçen aylık verileriyle akıllı gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere ışık tutmaya devam ediyor.

Balıkesir gayrimenkul yatırımcısının ilgi odağı

18 Ocak 2017 16:35

Geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız 2016 yılının aralık ayı ile ilgili açıklanan REIDIN Emlak Endeksi’nde, konut satış fiyatında diğer şehirleri geride bırakmayı başaran Balıkesir dikkat çekti.

REIDIN Emlak Endeksi’ne göre, Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.81, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9.11 oranında artış gerçekleşti. Balıkesir’de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2 oranında artarken, Balıkesir fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.

Balıkesir, 2016 yılında REIDIN Emlak Endeksleri Ağustos ayı raporunda da yüzde 2.26’lık oranla konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir olarak öne çıkmıştı.

Balıkesir neden konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir?

Balıkesir’de konut fiyatları trendinde yaşanan hızlı yükselişin arka planında yaşanan gelişmelere bakıldığında Balıkesir’in konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir olmasındaki etkenler gözler önüne seriliyor.

Balıkesir’de konut satış fiyatını bu kadar arttıran, Balıkesir’in konut satış fiyatlarıyla diğer şehirleri geride bırakmasına neden olan gelişmeler neler oldu? Bu sorunun yanıtı verirken, Balıkesir’in lojistik ve ekonomik açıdan arta vadede önemli bir adres olması yolunda atılan projelere ve Balıkesir’i de içine alan ulaşım projelerine bakmak gerekiyor.

- Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi.

- Balıkesir’i sadece bir sanayi değil, aynı zamanda liman kentine de dönüştürecek Bandıra Limanı projesi ile ilgili atılan adımlar.

- İstanbul-İzmir Otoyolu olarak da bilinen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin güzergâhında yer alması.

- İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kısmını oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün faaliyete geçmesi.

- Çanakkale Köprüsü’nün önemli güzergâh noktalarından biri olması.

 

Kaynak: Zingat.com


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