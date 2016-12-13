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Balıkesir HDP'ye operasyon

PKK/KCK soruşturması kapsamında Balıkesir HDP İl Başkanı ile 7 ilçe başkanı ve eş başkanı polis tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir HDPye operasyon

13 Aralık 2016 08:40

Balıkesir'de HDP yöneticileri Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Balıkesir il merkezi ile birlikte Ayvalık, Burhaniye, Bandırma ve Edremit'te yapılan operasyonlarda HDP İl Başkanı Cafer Sarıtepe, HDP İl eş başkanı Gülderen Kasap, Ayvalık HDP İlçe eş başkanları Ömer Varil ve Telli Işık, Bandırma İlçe eş başkanları Ali Bora, Nesibe Yöyler, Burhaniye İlçe eş başkanı Zeynel Altan, Edremit İl eş başkanı Selinay Polat gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bahadır Demirçeviren
BALIKESİR 


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