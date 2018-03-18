Balıkesir Merkez Havalimanı’nın yüzde 62’si tamamlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Balıkesir’de yapımı devam eden ve bölge halkı tarafından merakla beklenen Balıkesir Merkez Havalimanı’ndaki çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter’dan çalışmaların hangi aşamada olduğuna ilişkin paylaşımda bulunan Ocak, terminal inşasının yüzde 62 seviyesine ulaştığını belirtti.

Yüzde 62’lik ilerleme sağlandı

Havalimanı inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası ve mütemmimleri inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje tutarı 57 milyon 850 bin 14 TL olan bu önemli yatırım hakkında bilgi vermek istiyorum. Şu anda projenin inşaat seviyesi yüzde 62’ye ulaşmış durumda. Kağıt uçak görüntüsündeki çatısı ile özgün bir mimariye sahip bulunan terminal binası Balıkesir’imize layık muhteşem bir eser olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık bir milyon yolcu ağırlayacak

Yıl içerisinde tamamlanması planlanan Balıkesir Merkez Havalimanı’nın kapasite ve teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de veren Funda Ocak, “Yaklaşık 1 milyon yolcu kapasiteli, 6 bin 500 metrekarelik yeni terminal binası; 28 bin 800 metrekarelik 4 uçak kapasitesine sahip apronu ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek özelliklerle donatılan diğer yapılarıyla havalimanımız, Balıkesir’i bölgenin cazibe merkezi haline getirecek. 2 bin 990 metreye 45 metre ebadındaki pisti, 11 bin metrekarelik taksi yolu alanı, bin 180 metrekare ARFF binası olacak. Bin 800 metrekare garaj binası, 930 metrekarelik ısı güç merkezi, 50 metrekarelik nizamiye binası, 2 bin 725 metrekarelik çevre yolu ve 2 bin 600 metrelik çevre tel örgüsü yapımı işleri proje kapsamında süratle yerine getiriliyor. Tamamı Kuruluşumuz tarafından kamulaştırılan 420 dönümlük bir arazi üzerine tesis edilen eseri yıl içinde halkımızın hizmetine sunmak için yaz kış, gece gündüz demeden canla başla çalışan kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ferhat Yasak