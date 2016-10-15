MAÇTAN DAKİKALAR
59. dakikada gelişen Sivasspor atağında Burhan Eşer plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
64. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Sivasspor’lu Oumari’nin eline çarpan topa Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını İshak Çakmak gole çevirdi 1-1
KÜNYE
Stat: Balıkesir Atatürk Stadı
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Balıkesirspor: Vukovic xx, Eray xx (Oğuzhan Çapar dk. 90 ?) Bakemenga xxx, Ndongala xx (Dilaver Güçlü dk. 64 x) Okan xx, Oğuz xx Yılmaz xx, Burak Çalık xx (Mehmet Boztepe dk. 76 x) Glumac xx, Bülent xx Cehavir xx, Foxı xx, İshak xx
Yedekler: Atilla, Nizamettin Çalışkan, Hüseyin Tok, Abdülkadir
Teknik Direktör: Can Cangök
Sivasspor: Tolgahan xx, Çağatay xx, Galip Güzel xx, Kerim Avcı x (Adem Koçak dk. 46 x) Oumari xx, Burhan Eşer xx, Ergin Keleş xx, Boye xx, Beykan x (Leandro Barrios dk. 72 xx), Hakan Arslan x (Erkan Kaş dk. 67 x), Ziya x
Yedekler: Ali Şaşal, Musa Sinan, Hasan Hatipoğlu, Erkan Hasan Kabze
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Burhan Eşer (dk. 59) (Sivasspor), İshak Çakmak (dk. 64 pen.) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Beykan, Oumarı, Çağatay, Burhan Eşer (Sivasspor), Ndongala (Balıkesirspor)