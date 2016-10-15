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Balıkesir-Sivasspor maçında kazanan yok

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Balıkesirspor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Balıkesir-Sivasspor maçında kazanan yok

15 Ekim 2016 20:37

MAÇTAN DAKİKALAR

59. dakikada gelişen Sivasspor atağında Burhan Eşer plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Sivasspor’lu Oumari’nin eline çarpan topa Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını İshak Çakmak gole çevirdi 1-1

KÜNYE

Stat: Balıkesir Atatürk Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Balıkesirspor: Vukovic xx, Eray xx (Oğuzhan Çapar dk. 90 ?) Bakemenga xxx, Ndongala xx (Dilaver Güçlü dk. 64 x) Okan xx, Oğuz xx Yılmaz xx, Burak Çalık xx (Mehmet Boztepe dk. 76 x) Glumac xx, Bülent xx Cehavir xx, Foxı xx, İshak xx

Yedekler: Atilla, Nizamettin Çalışkan, Hüseyin Tok, Abdülkadir

Teknik Direktör: Can Cangök

Sivasspor: Tolgahan xx, Çağatay xx, Galip Güzel xx, Kerim Avcı x (Adem Koçak dk. 46 x) Oumari xx, Burhan Eşer xx, Ergin Keleş xx, Boye xx, Beykan x (Leandro Barrios dk. 72 xx), Hakan Arslan x (Erkan Kaş dk. 67 x), Ziya x

Yedekler: Ali Şaşal, Musa Sinan, Hasan Hatipoğlu, Erkan Hasan Kabze

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Burhan Eşer (dk. 59) (Sivasspor), İshak Çakmak (dk. 64 pen.) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Beykan, Oumarı, Çağatay, Burhan Eşer (Sivasspor), Ndongala (Balıkesirspor)

Etiketler: balıkesir, Sivasspor


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