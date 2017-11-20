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Balıkesir'de 2 keçi ile çobanlığa başlayan muhtar binlerce keçi ve oğlak yetiştirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Dutluca Mahallesinde, keçi yetiştiricisi olan mahalle muhtarı Hüseyin Yılmaz, 25 yıl önce başlattığı Saanen melezleme çalışması sonucu 1.5-2 litre süt veren keçilerini 4 kilo süt verir hale getirdi.

Balıkesirde 2 keçi ile çobanlığa başlayan muhtar binlerce keçi ve oğlak yetiştirdi

20 Kasım 2017 06:35

Bu sezon 90 keçiden 200’ün üzerinde oğlak elde eden Yılmaz, bu güne kadar yurdun değişik yörelerine damızlık satışı yaptığını söyledi.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Dutluca mahallesinde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, 1992 yılında Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden temin ettiği 2 Saanen ırkı tekeyle elindeki kara keçilerde başlattığı melezleme çalışmalarından çok olumlu sonuçlar aldı. Kara keçilerden günlük 1,5-2 litre süt alan Yılmaz, ürettiği Saanen keçilerden ise günlük 3,5-4 litre süt almaya başladı. Ayrıca ikizlik ve üçüzlük oranı çok yüksek olan keçilerden çok sayıda damızlık üretti. Son seçimlerde Muhtar olan Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde doğum yapan 90 keçiden 200’ün üzerinde oğlak elde etti.

Yurdun değişik yörelerine damızlık veren Yılmaz, geçtiğimiz yıl kurduğu sağım sistemi sayesinde de işini kolaylaştırdı. Yılmaz, Balıkesir Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine de üye oldu. İşini severek yaptığını anlatan Hüseyin Yılmaz, ”Ben iki baş Saanen teki melezlemesine 1992 de başladım. Bizim ilk keçiler siyah keçiydi. Her iki yılda bir teke değiştirdim. 5-6 yıl sonra keçiler tamamen Saanen’e döndü. Eskiden kara keçiler 1,5-2 litre süt veriyordu. Ama şu anda bu keçilerde ortalama 3,5-4 kiloyu buldu. Birde, bu sene doğumlar erken başladı.

Kasımın başından beri 90 keçi doğurdu. 90 keçiden 25 tanesi üçüz oldu. 10 tanesi filan tek oldu. Gerisi de hep ikiz oldu. Şu anda hayvanlarımdan çok memnunum. Süt verimi yüksek. 10 ay sağılıyor. Bunlarda ikiz üçüz oranı yüksek. Genel de 2-3 doğuruyor. Tek doğurmuyor. Şu anda 150 baş keçim var. Ama 50 tanesini satacağım. Bu keçilerden Tokat, İzmir ve Bolu gibi illere damızlık verdim. Herkese tavsiye ederim. Bir de bu keçiler ormana zarar vermiyor.

Biz bu işi ailecek yapıyoruz. Ben bu işten çok memnunum. Bu işi devam ettireceğim” dedi. Oğul Mustafa Yılmaz da,”Ben bildim bileli bu hayvancılığı yapıyoruz. Memnunuz. Gelirimiz çok güzel. 3 katlı ev yaptık, bu hayvanların geliriyle. Traktörümüzü aldık. Allah’a bin şükür. Aylıkla sigortalı bir işte çalışsak bu kadar memnun olmayız. Bu keçilerin sayesinde kendi sigortamızı yatırma imkanımız oldu. Güzel bir iş. Saanen keçisini herkese tavsiye ederim. Herkes yapabilir. Bu işin zorluğu yok” dedi. 

Fatma Talay
 

 

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