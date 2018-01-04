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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'in Sındırgı bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik 10 km olarak belirlendi. Ayrıntılar geliyor...

Balıkesirde 4 büyüklüğünde deprem!

04 Ocak 2018 08:01
 

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