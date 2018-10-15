Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1.Amatör Küme Merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı;
Balıkesir Süper Amatör Lig;
Ayvalık Sakaryaspor 2-1 Gönen Reşadiyespor
Sındırgı Belediyespor 3-2 Küçükköyspor
Etispor 6-0 Altınovaspor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-1 Balya Belediyespor
Yeni Sanayispor 0-1 Bigadiç Belediyespor
Gönen Belediyespor 2-2 Havran Fatih Belediyespor
Barbarossefaspor 0-1 Dursunbey Belediyespor
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez A grubu;
Yakupköyspor 1-3 Tatlıpınarspor
Yenikavakspor 0-3 Nergizspor
Uğur Grup Çayırhisar 1-0 Savaştepe Belediyespor
Balıkesir Kavacıklılar 2-2 Etiborspor
Kepsut Belediyespor 1-1 Şabanlarspor
Balıkesir 1.Amatör Lig Merkez B grubu;
Ayşebacı Fatihspor 0-4 Gaziosmanpaşaspor
Susurlukspor 7-2 Ergamaspor
Bahçelievler Ceylanspor 5-0 Hotaşlar Birlikspor
Halalcaspor 0-0 İvrindi Belediyespor