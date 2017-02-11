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Balıkesir'de aranan 22 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de jandarma ve polis eş zamanlı olarak huzur operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda aranan 22 şahıs gözaltına alındı.


11 Şubat 2017 09:55

Türkiye'nin birçok şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Huzur Operasyonu 3' isimli uygulama Balıkesir'de merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde 1000 emniyet personeli ve çok sayıda jandarma ekibiyle yapıldı. Operasyonda 9 bin kişi hakkında sorgulama yapılırken, 26 şahıs gözaltına alındı. Hakkında aranma kararı olan 22 şahıs operasyon kapsamında yakalanırken, 119 araca ceza işlemi uygulandı. Gece boyunca yapılan uygulamada 37 bin TL ceza işlemi yapılırken, toplamda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 49 mermi, 2 adet bıçak ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: 22 şahıs, balıkesir, gözaltı


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