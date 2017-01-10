Balıkesir Sembol Medya çalışanlarından Gazeteci Yazar Erdinç Saraç tarafından başlatılan "Askıda Mama" kampanyasına mesai arkadaşları da büyük destek veriyor. Projeyi başlatan Gazeteci Yazar Erdinç Saraç yaptığı açıklamada, "Öncellikle bizler ataları dedeleri bu ülkede camilere kuş yuvası yapan, leyleklerin göç yuvalarına yuvalar yapan kervanlar için hanlar yapan milletin torunlarıyız. Tabi ki vicdanla ilgili bir şey bu burası bizim mutfağımız gün içinde biz burada bir şeyler yiyip içerken bu soğuklarda dışarıda kedilerin, köpeklerin, kuşların sesini duymak insanın yüreğine dokunuyor ve bu yüzden böyle bir proje başlattık. Askıda mama, insanlar için var bu askıda ekmek ve yemek gibi. Hepimiz Sembol Medya çalışanları olarak bu tarzdaki faaliyetlere katılıyoruz zaten. Bir farkındalık oluşturmak bu sefer sokaktaki dostlarımız, sokaktaki Allah'ın bize emanet ettiği canlı varlıklar ve sessiz kulları için böyle bir proje başlattık. İlk günden de yeterince ilgi oldu çalışanlarımızdan ve dışarıdan da destek aldık. Belki çok yüksek bir miktar değil ama günlük mamalarını alıyoruz ve onları besliyoruz. Özellikle bu kış mevsiminde kedi ve köpekler belli bir süre aç kaldıkları zaman donarak ölüyorlar. Onları yaşama tutundurmak için böyle bir proje yaptık. Tüm amacımız Allah'ın bizlere emaneti olan sokak hayvanlarının yaşaması için elimizden geleni yapabilmek" dedi.

Projeye destek veren Gazetem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seher Şarlı Erdinç Saraç ile başlattıkları kampanyaya kendilerinin de destek verdiklerini dile getirerek, "Başlatmış olduğumuz kampanyaya bizlerde destek vermeye çalışıyoruz. Kış aylarında sokak hayvanlarına destek olmak, onlara mama almak ve aynı zamanda farkındalık oluşturmak için biz böyle bir proje başlattık. İnşallah başlatmış olduğumuz bu proje herkese faydalı olur" şeklinde konuştu.

Yine projeye destek veren Marmara Gazetesi muhabiri Fatih Şahin böyle bir oluşumun içinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Böyle bir oluşumun daha da çoğalması tekrarlanması için temennimi belirtmek isterim öncellikle. Sonrasında Erdinç ağabeyimizin başlattığı bu askıda mama çalışması ile biz çalışanlar olarak günlük olarak yanımızda kalan bozuk paralarla birlikte yada gönlümüzden koptuğunca askıya para atıyoruz. Bunlarda günlük toplanıp dışarıda yardıma ihtiyacı olan hayvanlara mama olarak geri dönüyor. Bu işte başta Erdinç ağabey olmak üzere herkesin büyük bir emeği var. Bizim temennimiz bunun daha da çoğalarak gelişmesi. İnşallah her kez daha duyarlı bir şekilde bu işe el atar" dedi.

Otağ Fırıncıoğulları