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Balıkesir'de bin 100 polis ve jandarma ile huzur operasyonu

Balıkesir'de bin 100 polis ve jandarmanın katıldığı il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.


19 Kasım 2016 11:27

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, uygulama yapan polisleri denetlerken, uygulamanın şehrin güvenliği için sıkça yapılacağını söyledi. 

Balıkesir'de gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarına dek süren huzur operasyonu gerçekleştirildi. Balıkesir ve ilçelerinde eş zamanlı olarak başlayan operasyonlara bin 100 polis ve jandarma timi katıldı. Şehrin merkezinde ise 6 ayrı uygulama noktası oluşturulurken şehre giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Gece boyu süren uygulamada 7 bin 442 şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 17 kişi yakalanırken, 18 iş yerine işlem yapıldı. 

Öte yandan trafik ekiplerinin uygulamasında 13 araca trafik yönünden cezai işlem uygulanırken 4'ü trafikten men edildi. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfekleri, kuru sıkı tabanca ve çeşitli suç teşkil eden bıçaklar yakalandı.
Gece saatlerinde uygulama yapan ekipleri denetleyen Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Bu gece uygulama yapıyoruz. Hem polisimiz hem jandarmamız ile birlikte yaklaşık bin 100 kişi ile şehrin tüm noktalarında asayiş uygulaması yapıyoruz. Umuma açık yerlerde, hareket halindeki araçlarımızın çoğunluğunda kontroller yaparak şehrimizin güvende olduğunu bir kez daha ispatlamak için bu çalışmayı yapıyoruz. Balıkesir çok sorunu ve asayiş problemi olmayan bir il. Biz halkımıza güven duygusu verebilmek için, istedikleri saatte şehrin her noktasına seyahat güvencesi vermek için uygulama yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi. 

Öte yandan, yapılan uygulamadan vatandaşlar da memnun kaldı. Polise yapılan uygulama boyunca yardımcı olan vatandaşlar, uygulamaları desteklediklerini söyledi. Uygulamada aracı aranan bir vatandaş ise, "Beni de arasınlar. Bu yapılamlı. Ben çok memnunum. Benim güvenliğim için yapılıyor bu. Bombalarla çok vatandaşımızı şehit verdik. Memurların da Allah yardımcısı olsun" dedi.
Vali Ersin Yazıcı'ya, uygulama boyunca İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz eşlik etti.  

Bahadır Demirçeviren
 

Etiketler: balıkesir


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