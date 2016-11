Edinilen bilgiye göre, Soğanyemez Mahallasi Eski PTT Caddesi üzerindeki setlerde otlayan sahipsiz at, bir şeyden ürkerek koşmaya başladı. Sokaktaki terası aşan at, hızını alamayarak bir iş yerinin çatısına düştü. Atın ağırlığını taşıyamayan çatı büyük bir gürültüyle çökerken, at ise altındaki boş dükkana düştü. Atın çatıya düştüğünü gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Belediye veteriner ve zabıta ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek, çatıda sıkışan atı iş makinesi yardımıyla çıkarttı. Veteriner tarafından muayene edilen at daha sonra serbest bırakıldı.

EMRAH ELMAS