Edinilen bilgilere göre, saat 01.15 civarında E-87 Karayolu’nun Edremit çıkışındaki ışıklı kavşakta, Çanakkale yönünden gelen kamyonet ile kavşaktan dönmek isteyen otomobil çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Halil B.’nin kullandığı 45 NS 868 plakalı kamyonet, Ekrem Ö. idaresindeki 06 FSD 09 plakalı otomobile çarptı ve yol ortasındaki kaldırımlara çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarına dönen olay yerinde, kafasında kanama olan yaralı sürücü, kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen kamyonet sürücüsüne isyan etti.

Durumu ağır olan 19 yaşındaki Rahim Ersoy ile birlikte 8 yaralı Edremit Devlet Hastanesi’ne ve çevre hastanelere götürüldü. Olay yerinde yaşamını yitirdiği söylenen Rahim Ersoy’un annesi Nebahat Ersoy (35) ise, başka bir sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Hastanede ameliyata alınan Rahim Ersoy da, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavşağa aşırı hızlı şekilde girdiği söylenen kamyonet kullanılamaz hale gelirken, içerisinde 1’i çocuk 8 kişi olduğu ifade edilen otomobil hurda yığınına döndü. Yaşamlarını yitiren anne ile oğlu Edremit Devlet Hastanesi morguna konulurken, kamyonet sürücüsü Halil B.’nin yapılan tedavisinin ardından göz altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Müjgan Özbek