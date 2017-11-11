Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonlarında 3 tutuklama

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında astsubay kıdemli başçavuş ve astsubay üstçavuş rütbesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Erdek Donanma Komutanlığı'nda ise görevli bir şüpheli ise ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünce geçtiğimiz günlerde 11 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İbrahim Aldemir

