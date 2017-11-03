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Balıkesir’de FETÖ/PYD soruşturmasında 24 tutuklama

Balıkesir merkezli 17 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan 61 kişiden 24’ü tutuklandı, 38 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Balıkesirde FETÖ/PYD soruşturmasında 24 tutuklama

03 Kasım 2017 22:48

25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında çeşitli illerde gözaltına alınan 61 kişiden 24’ü tutuklandı, 38 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 20 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilirken şahısların örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün (başkalarının adlarına kayıtlı telefon hatları üzerinden) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen üyelerine yönelik 25.10. 2017 tarihinde ilimiz merkezli toplam 17 ilde ve 86 ayrı noktada 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon neticesinde 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan 38'i adli kontrol ile serbest bırakılmış, 24 şüpheli tutuklanmıştır. Firari 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi. 

Hüdayi Demirhan
 

 

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